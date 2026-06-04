Le président américain affirme que les négociations avec l’Iran se déroulent très bien

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que les négociations avec l’Iran progressaient « très bien », indique l’agence de presse Anadolu.

Interrogé par des journalistes à la Maison Blanche sur le maintien du cessez-le-feu avec Téhéran après les derniers développements, Trump a minimisé les événements récents.

« Ils ont fait quelque chose, rien de très important. Nous l’avons maîtrisé. Nous avons réglé cela très rapidement, comme nous le faisons avec la plus grande armée du monde », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, le Koweït a indiqué que des frappes iraniennes avaient fait un mort et 63 blessés, tout en endommageant plusieurs infrastructures essentielles, dont des missions diplomatiques. Les autorités koweïtiennes ont souligné qu’elles se réservaient « le droit de répondre pleinement » à ces attaques.

Malgré ces tensions, le président américain s’est montré optimiste quant aux efforts diplomatiques en cours.

« J’entends que les négociations elles-mêmes se sont très bien déroulées, vraiment très bien », a-t-il déclaré aux journalistes.

Selon Trump, des avancées pourraient intervenir « au cours du week-end ». Il a également estimé que l’Iran était « assez proche de signer un document ».

Par ailleurs, Donald Trump a affirmé que le détroit d’Ormuz rouvrirait « immédiatement » en cas de signature d’un éventuel accord avec l’Iran.

Interrogé sur la possibilité de parvenir à un accord avec Téhéran ou de rouvrir le détroit d’Ormuz sans un arrêt des attaques israéliennes au Liban, le président américain a indiqué que Washington tentait de dissocier la question de la voie maritime de celle des hostilités au Liban.

« Nous avons en réalité parlé avec le Hezbollah pour la première fois. (...) Ils ont convenu hier qu’ils ne tireraient pas. Israël ne tirera pas non plus (...) Mais j’aimerais séparer ces deux dossiers. J’aimerais qu’il y ait un processus distinct, parce que ce sont deux questions différentes », a-t-il déclaré.

Évoquant l’uranium enrichi iranien, Donald Trump a assuré vouloir en prendre le contrôle.

« Je veux le récupérer », a-t-il dit, ajoutant : « Nous interviendrons à un moment donné dans un avenir relativement proche. »