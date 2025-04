Le président azerbaïdjanais : « Nous travaillons dur pour combler le fossé entre le Nord global et le Sud global

Bakou, 28 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan continue aujourd’hui de travailler dur pour combler le fossé entre le Nord global et le Sud global grâce à une diplomatie active et pour développer un dialogue plus inclusif et plus efficace. Cependant, le plus grand obstacle à la réussite de ce processus est la méfiance qui s’est développée au fil des ans entre le Sud global et le Nord global.

C’est ce qu’a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message aux participants à la conférence fondatrice de la Plateforme des ONG du Sud global.

« Nous nous engageons à apporter de nouvelles contributions aux efforts de renforcement de la confiance en assumant le rôle de pont entre le Sud et le Nord afin de remédier à ce déséquilibre.

L’Azerbaïdjan, en tant qu’État qui a réussi sa transformation économique et politique, a fait face à une agression militaire et a rétabli pleinement son intégrité territoriale et sa souveraineté, comprend profondément les problèmes auxquels sont confrontés les pays les moins avancés et en développement et le Sud global dans son ensemble. Nous sommes toujours engagés à promouvoir la solidarité, la coopération et le développement durable dans cet espace », a souligné le chef de l'État.