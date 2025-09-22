Le président azerbaïdjanais : Aujourd’hui, la croissance économique en Azerbaïdjan est devenue une tendance stable à long terme

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

« Aujourd'hui, la croissance économique en Azerbaïdjan est devenue une tendance stable à long terme. Entre 2021 et 2024, le secteur non pétrolier a enregistré une croissance annuelle moyenne de 6,7 pour cent et sa part dans l’ensemble de l’économie s’est élevé à 68 pour cent. Les exportations non pétrolières ont presque doublé au cours des six dernières années, ce qui constitue un indicateur évident de l'amélioration de la compétitivité de notre pays », lit-on dans le message adressé par le président de la République Ilham Aliyev aux participants au 1er Forum international d’investissement d’Azerbaïdjan à Bakou.

Le chef d’État a noté que toutes ces réalisations ont été soutenues par la mise en place d’une infrastructure de production moderne dans le pays. « Nous disposons actuellement de neuf parcs industriels et de quatre quartiers industriels en activité. 171 entreprises y sont enregistrées et 98 d’entre elles ont déjà démarré leur production. Plus de 6,9 milliards de manats ont été investis dans ces zones industrielles et près de 11 000 emplois permanents y ont été créés », a-t-il précisé dans son message.

Le président azerbaïdjanais a souligné que grâce à la mise en œuvre d’idées progressistes, aux mécanismes de partenariat public-privé et aux réformes menées, la part du secteur privé dans l'économie a été maintenue au niveau de 81,4 pour cent . Le développement durable de l’économie a amélioré le bien-être de la population et a renforcé la puissance financière du pays. En 2025, les revenus du budget de l’État ont augmenté de 2,4 fois et les réserves de change stratégique de 1,9 fois, par rapport à 2017. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB est tombé à 6,5 %, ce qui représente l'un des taux les plus bas au monde.