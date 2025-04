Le président azerbaïdjanais : Je pense qu'il y a une grande opportunité d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants azerbaïdjanais en Chine

Bakou, 26 avril, AZERTAC

« Il existe une grande opportunité d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants azerbaïdjanais en Chine », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son interview accordée à la chaîne de télévision chinoise CGTN.

« Je pense que ce serait une bonne idée de réfléchir à une université sino-azerbaïdjanaise en Azerbaïdjan. Nous sommes donc maintenant dans la phase d’évaluation de cette opportunité. C'est sûr que plus les gens voyagent, plus ils connaissent la culture, les gens, plus les liens entre les pays se resserrent. Car oui, nous prenons des décisions politiques. Nous sommes des partenaires stratégiques. Nous sommes amis, en tant que dirigeants et en tant que gouvernements. Nous avons besoin que les gens se rapprochent et deviennent également amis », a ajouté le président Ilham Aliyev.