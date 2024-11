Le président azerbaïdjanais : Je suis convaincu que les délibérations au sein de la 12e Assemblée générale de l’ICAPP ouvriront la voie à une coopération efficace

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

« Je suis convaincu que les délibérations au sein de la 12e Assemblée générale et la Déclaration de Phnom Penh qui sera adoptée à la fin contribueront considérablement à la réalisation de nos objectifs communs et ouvriront la voie à une coopération efficace à grande échelle », écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa lettre aux participants de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).

Alors que l'ICAPP tient sa réunion, l'Azerbaïdjan accueille avec succès la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29). L'un des avis généraux et des conclusions unanimes exprimées lors de la COP29, à laquelle participent des responsables de haut niveau, des représentants de la société civile et des médias, ainsi que des experts influents de nombreux pays, est que le renforcement des mesures de paix et de réconciliation pour prévenir les guerres et éliminer rapidement les conséquences environnementales des conflits armés est l'une des principales façons de protéger l’écosystème.