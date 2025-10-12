Le président azerbaïdjanais : La construction de l’État de droit constitue l’une des priorités stratégiques de notre politique publique

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

« La construction de l’État de droit en République d’Azerbaïdjan constitue l’une des priorités stratégiques de notre politique publique », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans un message qu’il avait adressé aux participants de la 67e réunion annuelle de l’Association internationale des juges.

Le chef de l’État a noté que des mesures de grande envergure sont mises en œuvre en Azerbaïdjan afin de renforcer davantage le rôle de la justice en tant que principal garant de la protection des droits de l’homme. Grâce aux réformes continues menées dans le pays, l’efficacité du système judiciaire a été accrue, l’accès des citoyens à la justice s’est élargi et l’indépendance des juges s’est consolidée.