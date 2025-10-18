Le président azerbaïdjanais : La coopération en matière d’investissement avec le Kazakhstan se renforce

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

« La coopération en matière d'investissement entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan se renforce », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son interview accordée à l’agence Kazinform.

Le chef de l’Etat a précisé : « Les investissements de l'Azerbaïdjan dans l'économie kazakhe ont atteint 225 millions de dollars, et ceux du Kazakhstan en Azerbaïdjan ont atteint 136 millions de dollars. Ces indicateurs reflètent l'intérêt mutuel des parties pour un partenariat à long terme et un développement durable ».