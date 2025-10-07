Le président azerbaïdjanais : L’Azerbaïdjan est un participant actif des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« Les liaisons de transport et de communication revêtent une importance stratégique au sein de l’Organisation des États turciques », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors du 12e Sommet du Conseil de l’Organisation des Etats turciques.

Ilham Aliyev a souligné que les travaux entrepris pour exploiter le potentiel du monde turcique dans les domaines du transport, de la communication, du transit et d’autres secteurs avaient conduit à la réalisation de projets d’importance mondiale, ajoutant que l’Azerbaïdjan était un participant actif des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud.