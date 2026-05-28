Le président azerbaïdjanais : Le Jour de l'indépendance est très cher pour chacun d'entre nous

Bakou, 28 mai, AZERTAC

Après notre glorieuse victoire, je célèbre cette belle fête, le 28 mai, Jour de l'Indépendance dans les terres libérées, et c'est déjà devenu une tradition. Je crois que c'est le meilleur choix.

C’est ce qu’a indiqué le président Ilham Aliyev lors d'une rencontre avec les habitants du village de Boyuk Galaderesi du district de Choucha.

« Le Jour de l'indépendance est très cher à chacun d'entre nous », a déclaré le chef de l'État.