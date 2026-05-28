Le président azerbaïdjanais : Le Jour de l'indépendance est très cher pour chacun d'entre nous
Bakou, 28 mai, AZERTAC
Après notre glorieuse victoire, je célèbre cette belle fête, le 28 mai, Jour de l'Indépendance dans les terres libérées, et c'est déjà devenu une tradition. Je crois que c'est le meilleur choix.
C’est ce qu’a indiqué le président Ilham Aliyev lors d'une rencontre avec les habitants du village de Boyuk Galaderesi du district de Choucha.
« Le Jour de l'indépendance est très cher à chacun d'entre nous », a déclaré le chef de l'État.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le Jour de l’indépendance azerbaïdjanaise célébré à Paris
- 27.05.2026 [10:52]
La prière de l'Aïd el-Adha célébrée aux mosquées de Bakou
- 27.05.2026 [10:23]
New York : Djeyhoun Baïramov rencontre son homologue cubain
- 27.05.2026 [00:12]
Leyla Aliyeva visite la plantation « Thé vert » à Lenkeran
- 26.05.2026 [21:01]
Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan célébré à Tbilissi
- 26.05.2026 [20:30]
Communiqué de la Présidence de la République
- 26.05.2026 [19:19]
Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent un orphelinat à Lenkeran
- 26.05.2026 [19:13]
Khankendi accueillera le Festival du café et du thé
- 26.05.2026 [18:39]
Belgique : une collision entre un car scolaire et un train fait 4 morts
- 26.05.2026 [16:34]
La session de printemps du Milli Medjlis prend fin
- 26.05.2026 [15:22]
Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses mondiales
- 26.05.2026 [14:28]
Afflux des pèlerins vers Arafat pour accomplir le pilier majeur du Hajj
- 26.05.2026 [13:16]
Le train Bakou-Tbilissi-Bakou relancé après une interruption de six ans
- 26.05.2026 [12:59]
Les cours du pétrole terminent en ordre dispersé sur les bourses mondiales
- 26.05.2026 [11:05]
Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lô nommé Premier ministre
- 26.05.2026 [10:34]
Grand retour: 110 familles partent pour la ville d’Aghdam
- 26.05.2026 [10:18]
Une délégation azerbaïdjanaise participe à un seminaire régional en France
- 25.05.2026 [20:59]
Grand retour: 14 familles s’installent à Choucha
- 25.05.2026 [19:41]
Massally : Leyla Aliyeva rencontre des femmes tissant des nattes
- 25.05.2026 [18:29]
Un Programme d’État sur le développement de l’agriculture a été élaboré
- 25.05.2026 [17:42]
Les prix de l’or et de l’argent augmentent sur les bourses
- 25.05.2026 [15:23]
Leyla Aliyeva visite la mosquée de Joumoua à Massally
- 25.05.2026 [13:51]
Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères part pour New York
- 25.05.2026 [13:44]
ONU : Semaine de solidarité avec les peuples des territoires non autonomes
- 25.05.2026 [13:29]
Plus de 360 étudiants de 40 pays africains font leurs études en Azerbaïdjan
- 25.05.2026 [11:32]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 25.05.2026 [10:37]
Jour de l’indépendance d’Azerbaïdjan célébré à Kars
- 23.05.2026 [19:35]
Türkiye : 10 terroristes de Daech interpellés et rapatriés de Syrie
- 23.05.2026 [16:44]
L’Azerbaïdjan et la Somalie examinent les opportunités de coopération
- 23.05.2026 [14:06]
569 ONG de 103 pays signent la Déclaration de Bakou sur le WUF13
- 23.05.2026 [12:01]