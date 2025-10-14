Le président azerbaïdjanais : Le Karabagh est en passe de devenir un lieu de développement durable au XXIe siècle

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

« Le Karabagh n'est plus seulement un symbole de fierté nationale, mais se profile également comme un lieu de développement durable au XXIe siècle », a indiqué le président Ilham Aliyev dans un message adressé aux participants au Ve Salon international Rebuild Karabakh - « Reconstruction, rénovation et développement du Karabagh ».

Le chef de l'État a souligné que les travaux de restauration et de construction à grande échelle menés avec succès dans les territoires libérés de l'occupation, dans le cadre du programme « Grand Retour », transforment fondamentalement le visage de la région. Des villes sont construites selon des concepts d'urbanisme modernes, de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, des infrastructures routières, de transport et de communication sont construits, des emplois sont créés, des zones d'énergie verte et des parcs industriels sont aménagés.