Le président azerbaïdjanais : Le Karabagh est en passe de devenir un lieu de développement durable au XXIe siècle
Bakou, 14 octobre, AZERTAC
« Le Karabagh n'est plus seulement un symbole de fierté nationale, mais se profile également comme un lieu de développement durable au XXIe siècle », a indiqué le président Ilham Aliyev dans un message adressé aux participants au Ve Salon international Rebuild Karabakh - « Reconstruction, rénovation et développement du Karabagh ».
Le chef de l'État a souligné que les travaux de restauration et de construction à grande échelle menés avec succès dans les territoires libérés de l'occupation, dans le cadre du programme « Grand Retour », transforment fondamentalement le visage de la région. Des villes sont construites selon des concepts d'urbanisme modernes, de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, des infrastructures routières, de transport et de communication sont construits, des emplois sont créés, des zones d'énergie verte et des parcs industriels sont aménagés.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Les vice-Premiers ministres azerbaïdjanais et russe s’entretiennent à Bakou
- 13.10.2025 [19:46]
Azerbaïdjan : le PIB augmente de 1,3 %
- 13.10.2025 [15:17]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 13.10.2025 [14:22]
La compagnie aérienne AZAL ajoute un autre Airbus A320neo à sa flotte
- 13.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 93 dollars
- 13.10.2025 [11:06]
Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles
- 11.10.2025 [22:05]
Onze judokas azerbaïdjanais disputeront le Grand Prix du Mexique
- 10.10.2025 [20:53]
Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page
- 10.10.2025 [20:26]
Les participants à la conférence internationale visitent Choucha
- 10.10.2025 [19:26]
Les prix de l’or et de l’argent en hausse sur les bourses
- 10.10.2025 [17:38]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une baisse
- 10.10.2025 [17:16]
France : Macron réunit les partis politiques à l’Élysée, sans LFI ni RN
- 10.10.2025 [15:59]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 10.10.2025 [12:05]
Un écrivain hongrois reçoit le prix Nobel de littérature
- 09.10.2025 [20:45]
Signature de mémorandums d'accord dans le cadre du Forum Fintex 2025
- 09.10.2025 [14:21]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 09.10.2025 [13:53]
Un important réseau de trafic d’espèces protégées démantelé au Maroc
- 09.10.2025 [13:06]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 09.10.2025 [12:58]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 09.10.2025 [11:02]
Le « Forum Fintex 2025 » se déroule à Bakou
- 09.10.2025 [10:33]