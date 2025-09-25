Le président azerbaïdjanais : Le monde ne peut pas vivre aujourd'hui et dans un avenir proche sans combustibles fossiles

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« Tout en restant sérieusement engagés dans la transition verte, nous ne devons pas nous fixer des objectifs irréalistes », a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ilham Aliyev a souligné que le monde ne peut pas vivre aujourd'hui et dans un avenir proche sans combustibles fossiles.