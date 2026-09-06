Le président azerbaïdjanais : Les conditions sont actuellement réunies pour développer les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Eswatini

Bakou, 6 septembre, AZERTAC

« Les conditions sont actuellement réunies pour développer les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Eswatini », lit-on dans un message de félicitations adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au roi Mswati III pour le Jour de l’Indépendance - fête nationale du Royaume d’Eswatini.

Soulignant que la visite du roi Mswati III à Bakou en mai dernier, pour participer au WUF13, occupe une place particulière dans l’histoire des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Eswatini, le chef de l’État a également déclaré : « Je suis convaincu que nous continuerons de conjuguer nos efforts afin de consolider les relations d’amitié entre nos pays, dans l’intérêt de nos peuples, et de tirer pleinement parti du potentiel de notre coopération. »