Le président azerbaïdjanais : Les connectivités régionales constituent la base de notre vision pour une paix durable

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« Les connectivités régionales constituent la base de notre vision pour une paix durable », a fait savoir Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l'État a ajouté : « L'un des résultats importants du sommet de Washington est la « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales » (TRIPP), qui assurera un passage sans entrave par le corridor de Zenguézour et renforcera les connectivités régionales. »