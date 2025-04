Le président azerbaïdjanais : Les contacts de haut niveau entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie sont réguliers et le dialogue politique est actif

Bakou, 16 avril, AZERTAC

« Naturellement, les relations politiques se développent, les contacts de haut niveau sont réguliers et le dialogue politique est actif. Autrement dit, deux pays amis et frères sont, au sens propre du terme, très liés l’un à l’autre et se soutiennent constamment au sein des organisations internationales », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration conjointe à la presse avec son homologue géorgien Mikhaïl Kavelashvili.

Rappelant l'importance stratégique des nombreux projets d'investissement unissant les deux pays, le président azerbaïdjanais a souligné : « Les projets pétroliers et gaziers, les oléoducs et gazoducs, ainsi que les initiatives dans les domaines des transports et des communications réalisés conjointement par l’Azerbaïdjan et la Géorgie sont, à proprement parler, des projets de grande importance. »