Le président azerbaïdjanais : Les réserves de change de l'Azerbaïdjan sont environ 16 fois supérieures à notre dette extérieure

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« Deux agences de notation internationales de premier plan, Moody's et Fitch, ont récemment relevé la note de l’Azerbaïdjan », a évoqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l’État a souligné que cela confirmait le niveau de la résilience économique, de la forte discipline fiscale et du climat d’investissement favorable de son pays. « Notre dette extérieure ne représente que 6,5 % du PIB, ce qui est l'un des taux les plus bas au monde. Les réserves de change de l'Azerbaïdjan sont environ 16 fois supérieures à notre dette extérieure », a-t-il précisé.