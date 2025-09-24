Le président azerbaïdjanais : Les transports de marchandises via le Couloir médian ont augmenté de près de 90 % durant les trois dernières années
New York, 24 septembre, AZERTAC
« Nous avons réalisé d’importants investissements dans les infrastructures de transport le long du Couloir médian, en particulier dans les ports, chantiers navals, chemins de fer et autres infrastructures logistiques », indique le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message au 6ᵉ Forum d’affaires de la mer Caspienne portant sur le thème « Au long du Couloir médian : connectivité, finance et énergie », organisé par le Caspian Policy Center.
« Le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, le port maritime international de Bakou et la flotte de transport de la mer Caspienne constituent des infrastructures essentielles assurant le bon fonctionnement du Couloir médian. Des travaux sont en cours dans le tronçon azerbaïdjanais du couloir pour moderniser, numériser et étendre les infrastructures, ainsi que pour accroître la capacité de transit.
Au cours des trois dernières années, le volume des transports de marchandises par le Couloir médian via l’Azerbaïdjan a augmenté d’environ 90 %, tandis que le délai du transit a été considérablement réduit. Les projections indiquent qu’en 2030, la capacité de fret du Couloir médian sera triplée par rapport à 2021, avec un délai de transit qui devrait être réduit de moitié », souligne le chef de l’État.
Melahet Nedjefova
Correspondante spéciale de l’AZERTAC
Washington
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
