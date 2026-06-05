Le président azerbaïdjanais : L’objectif d’un environnement propre et d’une « croissance verte » figurent parmi les cinq priorités nationales

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« L’objectif d’un environnement propre et d’une « croissance verte » a été défini comme l’une des cinq principales priorités nationales du développement socio-économique de l’Azerbaïdjan à l’horizon 2030 », lit-on dans le message adressé par le président Ilham Aliyev aux participants de la Journée mondiale de l’environnement (WED), organisée à Bakou dans le cadre du partenariat avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Il y est souligné que, conformément à cette priorité, des efforts ciblés sont déployés pour accroître les espaces verts et les superficies forestières, assurer une utilisation efficace des ressources en eau et des sources d’énergie durables, ainsi que mettre en place des infrastructures modernes destinées à la gestion des déchets.