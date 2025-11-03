Le président azerbaïdjanais : Notre langue est très riche et nous n’avons pas besoin de mots étrangers

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Notre langue est ancienne, c'est la langue maternelle de plus de 50 millions de personnes, elle est très riche et nous n'avons pas besoin de mots étrangers », a précisé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a indiqué : « Il est vrai qu'il existe un lexique international et que chacun d'entre nous l'utilise. Mais si un mot existe depuis toujours dans la langue azerbaïdjanaise, quel est donc le but de le remplacer par un mot emprunté à une autre langue ? C'est soit une erreur, soit une provocation. Les deux sont inacceptables ».