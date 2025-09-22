Le président azerbaïdjanais : Notre politique énergétique joue un rôle important dans le renforcement de notre position économique mondiale

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Notre politique énergétique joue un rôle important dans le renforcement de la position économique mondiale de l’Azerbaïdjan.

C’est ce qui ressort du message du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev adressé aux participants au 1er Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan.

Le chef de l’État a souligné que l’Azerbaïdjan était actuellement un partenaire stratégique d’un certain nombre de pays dans le domaine des énergies traditionnelles et renouvelables.

« Outre les projets de gaz naturel, d'énergie solaire et éolienne, la zone d'énergie verte du Karabagh et du Zenguézour oriental, ainsi que la mise en œuvre de concepts d’« infrastructures intelligentes », font de notre pays l'un des principaux acteurs de la transition énergétique mondiale. Ainsi, l'Azerbaïdjan renforce sa sécurité énergétique actuelle et construit l'économie verte de demain », a ajouté le président Aliyev.