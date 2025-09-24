Le président azerbaïdjanais : Nous accordons une importance particulière aux réformes fondées sur les technologies modernes en matière de statistique officielle
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
« Nous accordons une importance particulière aux réformes fondées sur les technologies modernes, l’intelligence artificielle et la transformation numérique en matière de statistique officielle », lit-on dans le message adressé par Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, aux participants au 3ᵉ Forum international de statistique placé sous le thème « Perspectives de développement de la statistique : le rôle des projets internationaux », organisé à Bakou.
« Notre pays coopère activement avec les États leaders et les organisations internationales dans cette direction, tout en œuvrant à apporter sa contribution à l’agenda du développement mondial », a souligné le président de l’Azerbaïdjan.
