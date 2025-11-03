Le président azerbaïdjanais : Nous exportons déjà des produits militaires vers de nombreux pays

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Il est probable que dans un avenir proche, de nombreuses entreprises azerbaïdjanaises produiront des équipements militaires de qualité.

C’est ce qu’a indiqué le président de la République Ilham Aliyev dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

« Dans le même temps, de nombreux travaux sont effectués à l’aide de l'État et nous développons déjà considérablement nos capacités militaires grâce à la production locale, ce qui nous permet de satisfaire en grande partie nos propres besoins. Nous exportons déjà des produits militaires vers de nombreux pays », a précisé le président Ilham Aliyev.