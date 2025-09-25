Le président azerbaïdjanais : Nous jouons un rôle stratégique en reliant la région de la mer Caspienne aux marchés internationaux
Bakou, 25 septembre, AZERTAC
La sécurité énergétique est liée à la paix, à la connectivité régionale et au développement économique. L’Azerbaïdjan continue de jouer un rôle actif dans la promotion de ces objectifs au niveau mondial.
C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
« L’Azerbaïdjan s’est imposé comme un partenaire fiable et irremplaçable dans l’assurance de la sécurité énergétique de nombreux pays. Nous jouons un rôle stratégique en reliant la région de la mer Caspienne aux marchés internationaux par le biais des oléoducs et gazoducs diversifiés », a souligné le chef de l'État.
