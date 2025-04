Le président azerbaïdjanais : Pendant la période de COVID, nous avons fourni du soutien financier et humanitaire à plus de 80 pays

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Nous avons toujours été très solidaires envers nos amis en Afrique », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA.

« Lorsqu'ils ont eu besoin de notre soutien pendant la période de COVID, nous avons fourni du soutien financier et humanitaire à plus de 80 pays, et la majorité de ces pays étaient des pays du continent africain. Nous soutenons des programmes éducatifs et médicaux par différents moyens », a ajouté le chef de l’Etat.