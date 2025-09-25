Le président azerbaïdjanais : Plus de 50 000 personnes vivent, travaillent et étudient déjà dans les territoires libérés de l’occupation

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« Pendant l’occupation, l’Arménie a rasé des centaines de nos villes et villages et a délibérément détruit 65 mosquées. Telle était la politique de l'Arménie, dirigée par des criminels de guerre pendant près de 30 ans. »

C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Quant à nous, nous reconstruisons les villages et villes rasés. Dans le cadre du Programme « Grand retour », plus de 50 000 personnes vivent, travaillent et étudient déjà dans les territoires libérés », a fait savoir le chef de l'État.