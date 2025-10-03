Le président azerbaïdjanais a hautement apprécié l'échange de vues avec son homologue irakien à New York

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations au président irakien Abdul Latif Jamal Rashid à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans sa lettre, le chef de l'État a hautement apprécié sa récente rencontre et l'échange de vues avec le président irakien à New York.

« Je suis convaincu que nous poursuivrons nos efforts conjoints pour renforcer les relations azerbaïdjano-irakiennes et tirer pleinement parti du potentiel de notre coopération mutuellement bénéfique, tant au niveau bilatéral que multilatéral », a noté le président Ilham Aliyev dans sa lettre de félicitations.