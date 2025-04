Le président azerbaïdjanais accorde une interview à l’agence chinoise Xinhua

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a accordé une interview exclusive à l’agence de presse chinoise Xinhua.

L’AZERTAC présente cette interview.

- Monsieur le Président, nous nous souvenons de la signature, par vous-même et par le Président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, de la Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique, lors du 24ᵉ sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Astana en juillet dernier. Dans ce document, vous avez conjointement proclamé la création d’un partenariat stratégique fondé sur les principes de respect mutuel, de confiance réciproque, de soutien mutuel et de coopération. Il s’agit là d’une étape importante dans l’histoire des relations entre les deux pays. À votre avis, quels résultats significatifs ont été obtenus dans le développement des relations entre la Chine et l’Azerbaïdjan, et comment les évalueriez-vous ?

- Vous avez raison. La Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique entre la République d’Azerbaïdjan et la République populaire de Chine a été adoptée en marge du Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Astana, le 3 juillet 2024. Cette Déclaration souligne que notre coopération bilatérale a donné de nombreux résultats fructueux depuis l’établissement des relations diplomatiques le 2 avril 1992. Par ailleurs, nous sommes convenus de poursuivre l’élargissement de cette coopération, de renforcer notre interaction dans les affaires internationales, de défendre ensemble les intérêts communs de nos deux pays, ainsi que de promouvoir conjointement la paix, la stabilité et le développement au niveau régional et mondial.

Nous avons conjointement déclaré que notre partenariat stratégique reposerait sur des principes fondamentaux des relations bilatérales, tels que le respect mutuel, l’égalité, la confiance, le soutien réciproque, les bénéfices mutuels et la coopération. Dans la Déclaration, nous avons également réaffirmé que nous sommes des partenaires importants et fiables, qui respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre, en poursuivant une politique étrangère indépendante fondée sur les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures et de coexistence pacifique.

Je suis convaincu que notre rencontre à Astana et la Déclaration conjointe adoptée à cette occasion constituent un événement historique qui ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre l’Azerbaïdjan et la Chine. Lors de notre réunion bilatérale avec le Président chinois Xi Jinping, j’ai souligné que la Déclaration adoptée transforme officiellement la Chine et l’Azerbaïdjan en partenaires stratégiques, ce qui représente une grande réussite, mais aussi une grande responsabilité. Au cours de notre rencontre à Astana, j’ai été invité à effectuer une visite d’État en Chine, et j’ai eu le plaisir d’accepter cette invitation. J’ai également invité le Président chinois à visiter notre pays à un moment qui lui conviendrait. Je suis convaincu qu’un tel échange de visites de haut niveau donnera un nouvel élan au processus de renforcement de nos relations interétatiques.

Nous attachons une importance particulière au développement de la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines d'intérêt mutuel et considérons le renforcement des relations bilatérales comme l'une des orientations importantes de la politique étrangère de l'Azerbaïdjan. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec confiance que nos relations jouissent d’une dynamique très positive. Des membres de haut rang du gouvernement et du parlement, des responsables de ministères et d'autorités, du Parquet général, ainsi que des fonctionnaires de l’Administration présidentielle et du bureau central du parti Nouvel Azerbaïdjan, ont effectué des visites en Chine en 2024.

L’année dernière, le vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et le président de l'Association chinoise pour l'amitié avec les pays étrangers se sont déplacés en Azerbaïdjan. La participation du vice-premier ministre de la République populaire de Chine à la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP29, a été un événement marquant. La conférence a réuni des représentants de 196 pays, plus de 150 organisations internationales et organismes des Nations Unies, ainsi que près de 2 000 ONG. Les décisions clés prises lors de la COP29 ont été la fourniture de financements climatiques aux pays en développement, l’introduction du Fonds pertes et préjudices, et la mise en œuvre complète de l'Article 6 de l'Accord de Paris.

Dans le cadre de sa présidence de la COP29, l'Azerbaïdjan a proposé 14 initiatives mondiales abordant les liens entre l'action climatique et les objectifs de développement durable, qui ont déjà reçu un large soutien international. Les accords obtenus, les initiatives soutenues et les décisions prises revêtent une importance exceptionnelle pour l'avenir de l'humanité et l'agenda climatique mondial.

Malgré la campagne à grande échelle et infondée de pression et de boycott contre l'Azerbaïdjan, menée par certains milieux occidentaux, en relation avec un événement aussi important pour la communauté mondiale, nous avons une fois de plus démontré une forte volonté politique et un professionnalisme. Cela nous a permis d'organiser la Conférence à un niveau élevé, d'obtenir des résultats historiques et de réaliser une véritable percée dans les négociations multilatérales. Profitant de cette occasion, je tiens à exprimer ma reconnaissance à la délégation chinoise pour sa participation active et sa précieuse contribution aux efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique.

- Selon le Comité national des statistiques de l'Azerbaïdjan, la Chine a représenté 7,9 % du commerce extérieur total de l'Azerbaïdjan en 2024. La Chine est le quatrième plus grand partenaire commercial de votre pays et est devenue pour la première fois la principale source d'importations. Le 24 novembre, le premier train azerbaïdjanais avec des marchandises exportées a quitté Bakou à destination de la Chine. Des maisons de commerce azerbaïdjanaises ouvrent leurs portes dans les villes chinoises, les tapis azerbaïdjanais, le jus de grenade et d'autres produits de qualité supérieure atteignent des milliers de familles chinoises. Quel est votre point de vue sur le rôle de la construction conjointe de haute qualité de « la Ceinture et la Route » dans la promotion de cette coopération entre les deux pays ?

- Je voudrais attirer votre attention sur un autre accord important obtenu lors de ma rencontre avec le Président de la République populaire de Chine à Astana. Il s’agit de l’élargissement ultérieur des liens commerciaux et économiques entre nos pays et de leur enrichissement avec de nouveaux contenus de haute qualité.

En 2024, le volume des échanges commerciaux entre l'Azerbaïdjan et la Chine a augmenté de 20,7 % par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 3,744 milliards de dollars américains. En effet, la Chine est devenue le quatrième plus grand partenaire commercial de l'Azerbaïdjan et sa part dans le commerce extérieur du pays a atteint 7,9 %. Elle est également le leader dans les importations, avec une part de 17,69 %.

Malgré la coopération commerciale et économique progressive entre les deux pays, il existe encore un énorme potentiel inexploité. Je suis convaincu que la Commission intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique entre les deux pays est un mécanisme important pour approfondir les liens économiques bilatéraux, identifier les domaines prometteurs de coopération et les consolider encore plus sur le plan juridique. La mise en œuvre en temps voulu des décisions de la Commission sera essentielle pour le succès de nos efforts. A la veille de ma visite en Chine, la 10ᵉ réunion de la Commission devrait se tenir à Bakou.

Les maisons de commerce et de vin azerbaïdjanaises que vous avez mentionnées sont déjà opérationnelles dans des villes chinoises telles que Pékin, Shanghai, Urumqi, Qingdao, Chengdu, Nankin et Zhangjiajie. Elles apportent une contribution significative au développement de nos relations commerciales bilatérales. La maison de commerce de l'Azerbaïdjan a également été créée sur la célèbre plateforme de commerce en ligne internationale JD en Chine.

À ce jour, l’Azerbaïdjan a enregistré un total de 375 entreprises à capitaux chinois, dont 298 exercent une activité assez dynamique dans le pays.

Actuellement, l'Azerbaïdjan et la Chine mènent des négociations sur les perspectives de coopération conjointe dans le secteur non pétrolier, notamment en matière d’attraction d’investissements directs dans les hautes technologies et l’innovation, ainsi que dans les énergies alternatives et renouvelables.

Comme vous le savez peut-être, l’Azerbaïdjan a été l’un des premiers pays à soutenir l’initiative de la Ceinture et la Route proposée par le Président de la République populaire de Chine. Nous mettons en œuvre des projets importants dans cette direction. On peut dire sans risque que l’Azerbaïdjan est, après la Chine, le deuxième pays à avoir le plus investi dans ce projet, tant sur son propre territoire qu’à l’étranger. Lors du deuxième Forum de la Ceinture et la Route, organisé en Chine en avril 2019, j’ai souligné que ce projet ne se limite pas à offrir des liaisons de transport, mais qu’il renforce aussi les relations entre différents pays, favorise le dialogue et la coopération, et crée de nouvelles opportunités pour le commerce international.

Nous élargissons notre coopération avec la Chine dans le cadre de l’initiative de la Ceinture et la Route. Des progrès significatifs ont déjà été réalisés dans cette direction. Jouissant de sa position géographique avantageuse, l’Azerbaïdjan continue de développer largement les corridors de transport internationaux, de créer des infrastructures modernes et d’investir des fonds supplémentaires pour accroître leur capacité, en réponse à l’augmentation marquée du trafic de marchandises sur son territoire.

Au cours des 20 dernières années, 21 000 kilomètres d’autoroutes ont été construits ou rénovés, ainsi que 335 ponts et échangeurs, 45 tunnels, 163 passages au-dessus des voies et souterrains en Azerbaïdjan. Des progrès considérables ont également été réalisés dans l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire, notamment avec la construction de plus de 1 500 kilomètres de nouvelles voies ferrées et la rénovation de 1 800 kilomètres de voies existantes.

Des projets de transport importants tels que le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, le Corridor de transport international Nord-Sud et la Route internationale de transport transcaspienne (Couloir médian), ainsi que le Port de commerce maritime international de Bakou, l’un des principaux ports de la mer Caspienne, ouvrent de nouvelles perspectives pour la mise en œuvre des opportunités économiques et de transport dans le cadre de l’initiative de la Ceinture et la Route. Je tiens également à souligner que le Couloir médian est une route fiable et sûre reliant l’Europe à l’Asie centrale et à la Chine via la mer Caspienne. Il s’agit également de l’itinéraire le plus compétitif pour le transport de marchandises entre la Chine et l’Europe, et son importance ne cesse de croître rapidement.

Le volume des transports de transit entre l’Azerbaïdjan et la Chine s’est élevé à 378 000 tonnes en 2024, soit une augmentation de 86 % par rapport à 2023. En 2024, 287 trains-blocs ont été envoyés de Chine vers l’Azerbaïdjan via le Couloir médian, en modes importation et transit.

– La Chine et l’Azerbaïdjan sont des berceaux de civilisations situés sur l’ancienne Route de la Soie. Les échanges humanitaires entre les deux pays se sont épanouis ces dernières années, notamment dans les domaines de l’enseignement des langues et du tourisme. L’Université des langues étrangères de Pékin a lancé un programme d’études de la langue azerbaïdjanaise. De plus en plus d’étudiants azerbaïdjanais s’intéressent à la langue chinoise. Selon les sources azerbaïdjanaises, le nombre de touristes chinois ayant visité l’Azerbaïdjan l’année dernière a doublé par rapport à l’année précédente. Que peut-on attendre de cette tendance ?

– Vous avez évoqué des domaines de coopération importants auxquels les deux pays accordent une attention particulière. La Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique souligne le développement durable de la coopération dans le domaine de l’éducation, dans le cadre juridique existant entre les deux pays. Parallèlement, nous accordons une attention particulière à la coopération dans le domaine de l’apprentissage et de l’enseignement des langues.

Le nombre de citoyens des deux pays ayant eu l’opportunité d’étudier diverses disciplines dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Azerbaïdjan et de la Chine aux niveaux baccalauréat, master et doctorat n’a cessé de croître d’année en année. Un certain nombre d’établissements d’enseignement supérieur en Azerbaïdjan, partenaires de l’Institut Confucius, proposent l’enseignement du chinois. Il est également encourageant de noter que des centres dédiés à l’étude de la langue et de la culture azerbaïdjanaises ont été créés en Chine ces dernières années. Un département approprié a été établi. Il existe une coopération fructueuse entre les universités des deux pays et le cadre juridique nécessaire est en train d’être mis en place.

Je suis convaincu que le soutien de l’État à l’enseignement des langues chinoise et azerbaïdjanaise dans les établissements éducatifs, les échanges d’enseignants et la formation de spécialistes contribueront à une interaction efficace entre les États dans divers domaines, rapprocheront encore davantage les deux pays et serviront l’enrichissement culturel des deux peuples.

L’année dernière, l’Azerbaïdjan a unilatéralement établi un régime d’exemption de visa pour les citoyens chinois, afin de développer le tourisme et de faciliter les activités commerciales. La facilitation des voyages réciproques sans visa pour les citoyens de nos deux pays contribuera à accroître les flux touristiques et, par conséquent, à renforcer encore plus les liens économiques, humanitaires et culturels

– En 2016, l’Azerbaïdjan est devenu un pays partenaire de dialogue de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et constitue un membre important de la famille de l’OCS. C’est lors du Sommet de l’OCS à Astana que les deux pays ont établi un partenariat stratégique. La Chine, en tant que présidente de l’OCS pour la période 2024-2025, accueillera la 25ᵉ réunion du Conseil des chefs d’État de l’OCS en 2025. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce sommet ?

– Je suis convaincu que la présidence chinoise, placée sous le slogan « Maintenir l’esprit de Shanghai : l’OCS en action », contribuera à une plus grande institutionnalisation de l’organisation et au renforcement de son rôle sur la scène internationale. La Chine est l’un des pays fondateurs de l’OCS et continue d’être l’une des forces motrices du développement de l’organisation. Je suis persuadé que les efforts déployés par la Chine dans le cadre de son vaste programme de présidence donneront un nouvel élan au renforcement de la coopération multilatérale fondée sur les principes de l’OCS, ainsi qu’à la mise en œuvre de ses missions.

L’année dernière, à l’invitation du Président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, j’ai participé au sommet de l’OCS. Actuellement, l’Azerbaïdjan dispose du statut de partenaire de dialogue de l’OCS. La coopération de l’Azerbaïdjan avec l’OCS couvre un large éventail de domaines tels que la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et le séparatisme, ainsi que la sécurité et la stabilité régionales. L’accent est également mis sur des questions telles que le dialogue entre civilisations, le multiculturalisme et la promotion de la tolérance. Comme on le sait, notre pays joue un rôle actif dans ces domaines sur la scène internationale.

Nous attachons une grande importance aux activités de l’OCS et partageons les principes qui sous-tendent cette organisation. En tant que partenaire fiable et État important de la région, l’Azerbaïdjan continue de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux international et régional. Il met en œuvre de vastes projets commerciaux, économiques, de transport, d’infrastructure et d’énergie visant à élargir les échanges commerciaux, les liens économiques et les investissements, contribuant ainsi à la croissance économique mondiale et à la réalisation des Objectifs de développement durable.

Je suis également convaincu que la coopération bilatérale étroite entre nos deux pays contribuera d’une manière fructueuse à l’approfondissement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’OCS, ainsi qu’au renforcement de son statut au sein de cette organisation.

– La Chine et l’Azerbaïdjan sont des membres importants du « Sud global », entretenant une coopération étroite sur les plateformes multilatérales et défendant efficacement la justice internationale. Comment évaluez-vous l’impact du rôle croissant du « Sud global » sur la gouvernance mondiale ? Et quelle est votre appréciation du concept de communauté de destin pour l’humanité proposé par la Chine ?

– L’année dernière à Astana, le Président chinois Xi Jinping et moi-même avons exprimé notre volonté de promouvoir la création d’une communauté de destin pour l’humanité. Nous défendons les valeurs communes de l’humanité telles que la paix, le développement, l’égalité, la justice, la démocratie et la liberté, tout en nous opposant à l’hégémonie et à la politique de puissance. Nous avons exprimé notre disponibilité à soutenir conjointement le système international placé sous l’égide de l’ONU, son rôle dans les affaires internationales, à respecter un véritable multilatéralisme, ainsi qu’un ordre international fondé sur le droit international et sur les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies.

J’ai déjà mentionné que, faisant partie du Sud global, nous avons toujours défendu ses intérêts. De 2019 à 2023, l’Azerbaïdjan a présidé le Mouvement des non-alignés, la deuxième plus grande organisation internationale après l’ONU. Cette organisation représente 80 % de la population mondiale, environ 50 % du PIB mondial et près de la moitié du volume total du commerce international. La participation du Sud global à la construction d’un ordre mondial plus durable, plus juste et plus sûr est un processus naturel.

– Près de six ans se sont écoulés depuis votre visite effectuée en Chine en avril 2019. Pouvez-vous partager vos impressions de vos visites précédentes en Chine ? Quelles sont vos attentes pour votre prochaine visite en Chine ?

– La Chine est l’un des pays à la croissance la plus rapide au monde. Les réalisations et succès de la Chine dans tous les domaines sous la direction résolue et sage du Président Xi Jinping l’ont porté au rang des pays les plus puissants et avancés du monde, renforçant ainsi davantage sa position sur la scène internationale. Sous la direction du Président Xi Jinping, la Chine a fait des progrès significatifs. Le développement de la Chine répond non seulement aux intérêts du peuple chinois, mais aussi de l’ensemble du monde.

À l'invitation du Président Xi Jinping, j'ai effectué une visite de travail en Chine en 2014 et une visite d'État en République populaire de Chine en 2015. En 2019, à l'invitation du Président chinois, j'ai participé au 2e Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale qui s'est tenu à Pékin.

J'ai de bons souvenirs de nos rencontres et de nos discussions fructueuses avec le Président Xi Jinping. Je suis heureux de constater que les relations azerbaïdjano-chinoises, fondées sur une histoire ancienne et de bonnes traditions, se développent dans une direction positive et que notre partenariat stratégique s’enrichit de nouveaux contenus positifs. Notre dialogue actif, notre respect et confiance mutuels, développés sur la base de rencontres personnelles, de conversations téléphoniques et d'échanges de lettres, jouent un rôle précieux dans l'approfondissement des relations bilatérales.

Je peux dire avec confiance que toutes les visites précédentes en République populaire de Chine ont été marquées par un programme très riche et ont été accompagnées de la signature de nombreux documents bilatéraux importants visant à développer la coopération globale entre l'Azerbaïdjan et la Chine, conformément à nos intérêts mutuels. Je suis convaincu que la prochaine visite contribuera elle aussi à approfondir le partenariat stratégique entre la République d'Azerbaïdjan et la République populaire de Chine.