Le président azerbaïdjanais adresse ses condoléances au Camerlingue de la Sainte Église romaine à la suite du décès du pape François

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé ses condoléances à Son Éminence le cardinal Kevin Farrell, Camerlingue de la Sainte Église romaine, à la suite du décès du pape François.

Dans son message de condoléances, il est indiqué :

« C’est avec une profonde émotion que nous avons appris la nouvelle du décès de Sa Sainteté le pape François, éminente figure religieuse de notre époque.

En la personne du pape François, la communauté internationale et les catholiques du monde entier ont perdu un éminent homme religieux, une grande personnalité dotée de hautes qualités morales, dont la mission de vie a été le service dévoué à la paix et à l’harmonie de l’humanité.

Le pape François a consacré toute sa vie et son activité à la préservation des valeurs universelles, à la promotion du dialogue interreligieux et interculturel, ainsi qu’aux idéaux de l’humanisme, travaillant sans relâche pour établir des relations de compréhension mutuelle, d’unité et de solidarité entre les peuples. Le pape François, dont la vie, pleine de sens et honorable, a servi d’exemple, a gagné une grande estime, un profond respect et une grande admiration dans le monde entier grâce à ses nobles actions placées au-dessus des valeurs humaines, ses appels à la miséricorde, à la compassion et à l’élévation spirituelle, ainsi que sa bonté et son dévouement.

Sa Sainteté le pape François a joué un rôle incomparable dans le développement et le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège. Je me souviendrai toujours de nos rencontres et de nos échanges amicaux avec les plus agréables impressions. La mémoire précieuse du pape François et son riche héritage spirituel vivront à jamais dans les cœurs et les mémoires.

Je partage la douleur de cette lourde perte et, en mon nom personnel ainsi qu’au nom du peuple azerbaïdjanais, je vous adresse, à vous, au Saint-Siège et à tous vos coreligionnaires, mes plus sincères condoléances. »