Le président azerbaïdjanais adresse un message à son homologue biélorusse pour la fête nationale du Bélarus

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko pour le Jour de l’Indépendance, fête nationale de la République du Bélarus.

En présentant ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au président biélorusse dans son message, le chef de l’Etat azerbaïdjanais a noté : « Nos pays frères ont établi, au cours des dernières décennies, des relations multilatérales de partenariat stratégique sur la base d’une amitié solide, de la confiance et du soutien mutuel. Votre récente visite d’État en Azerbaïdjan, les réunions tenues et les documents signés ont prouvé une fois de plus que les bonnes traditions de coopération entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus se développent aujourd’hui avec succès et s’enrichissent de nouveaux contenus.

Je suis convaincu que nos efforts communs seront orientés vers la mise en œuvre d’initiatives et de projets prometteurs qui contribueront au développement et au renforcement de la coopération mutuellement bénéfique entre la République d’Azerbaïdjan et la République du Bélarus dans l’intérêt de nos peuples et pays amis ».

En ce jour fête, le président azerbaïdjanais a formé des vœux de bonne santé, de bonheur et de succès pour son homologue Alexandre Loukachenko, ainsi que de paix et de progrès pour la République du Bélarus.