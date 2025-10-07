Le président azerbaïdjanais énumère les facteurs qui font de l’OET un acteur important sur la scène mondiale
Bakou, 7 octobre, AZERTAC
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a énuméré les facteurs qui ont fait de l’Organisation des États turciques (OET) un acteur important sur la scène mondiale.
Le chef de l’Etat a indiqué dans son intervention : « La stabilité politique et économique intérieure, la position géostratégique importante, la démographie favorable et la jeunesse de la population, les vastes opportunités en matière de transport et de logistique, les ressources naturelles, ainsi que le potentiel croissant dans les domaines militaire et technico-militaire font de l’OET un acteur important sur la scène mondiale ».
