Le président azerbaïdjanais félicite le président et le peuple kazakhs pour la fête nationale du Kazakhstan

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations à son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, ainsi qu’au peuple kazakh à l’occasion du Jour de la République, fête nationale de la République du Kazakhstan.

« Les brillants succès accomplis par le Kazakhstan dans tous les domaines, son développement économique, l’amélioration du bien-être de sa population et sa réputation élevée sur la scène internationale sont le fruit des importantes réformes mises en œuvre sous votre direction et de vos efforts inlassables.

Les racines historiques et culturelles communes de nos peuples figurent parmi les facteurs essentiels qui conditionnent notre coopération interétatique. Les relations entre nos pays frères se développent dans un esprit de confiance mutuelle et de grand respect. Le Traité sur les relations de partenariat stratégique et d’alliance entre la République d’Azerbaïdjan et la République du Kazakhstan, dont nous avons célébré cette année le 20ᵉ anniversaire, illustre clairement le caractère stratégique de nos relations bilatérales.

L’intensité de nos contacts politiques, l’existence d’une compréhension mutuelle au plus haut niveau et le dialogue actif créent un terrain favorable pour approfondir notre coopération dans divers domaines, notamment les relations commerciales et économiques, l’énergie, y compris l’énergie verte, les transports, l’investissement, les technologies de l’information, la culture et l’humanitaire, ainsi que dans d’autres secteurs.

Les résultats acquis, les accords obtenus et les documents signés lors de ma récente visite d’État dans votre pays frère témoignent de notre volonté inébranlable et de notre détermination à renforcer encore davantage nos relations.

Je suis convaincu que nous poursuivrons avec succès nos efforts conjoints à l’avenir afin de consolider la fraternité, le partenariat stratégique fiable et l’alliance entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, ainsi que pour étendre de manière globale notre coopération », a noté le président de la République dans son message de félicitations.

Dans son message, le président azerbaïdjanais a exprimé ses vœux d’excellente santé, de bonheur et de succès pour son homologue Kassym-Jomart Tokaïev, ainsi que de paix durable, de prospérité et de bien-être pour le peuple frère du Kazakhstan.