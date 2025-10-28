Le président azerbaïdjanais félicite son homologue tchèque à l’occasion de la fête nationale
Bakou, 28 octobre, AZERTAC
Le président Ilham Aliyev a félicité le président de la République tchèque, Petr Pavel, ainsi que le peuple tchèque à l'occasion de la fête nationale.
Le chef de l'État a indiqué dans sa lettre de félicitations : « Je suis convaincu que, pour le bien-être de nos peuples, nous poursuivrons nos efforts conjoints pour renforcer les relations interétatiques azerbaïdjano-tchèques et élargir notre coopération dans les domaines d'intérêt commun.»
Le président Ilham Aliyev a transmis ses meilleurs vœux à Petr Pavel et a souhaité au peuple tchèque de la paix et prospérité.
