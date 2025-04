Le président azerbaïdjanais: Les relations avec la Géorgie revêtent pour nous une importance stratégique

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Les relations avec la Géorgie revêtent pour nous une importance stratégique. Il existe des liens historiques entre nos peuples », a indiqué le président de la République Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial », tenu à l’Université ADA.

Soulignant que la Géorgie et l'Azerbaïdjan avaient fait preuve d'amitié, de partenariat et d'un haut niveau de compréhension mutuelle depuis le début de leur indépendance, le chef de l'État a dit : « La région du Caucase du Sud est devenue stratégiquement importante, et nous sommes les seuls à y être parvenus ».