Le président azerbaïdjanais: L’USAID est une organisation complètement corrompue

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Les mesures prises par le président Trump sont très prometteuses, mais ce n’est pas la fin. L’USAID est l’un des géants, c’est une organisation complètement corrompue », a dit le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » tenu à l’Université ADA.

Le chef de l’Etat a déclaré : « L’activité des radios Liberty et Voice of America a été suspendue, mais cela ne suffit pas. Les activités des institutions telles que Human Rights Watch, Freedom House et Amnesty International, qui servent l'hostilité politique, doivent être empêchées ».