Le président azerbaïdjanais prend part au sommet pour la paix au Moyen-Orient   MIS A JOUR – 6 VIDEO

Charm el-Cheikh, 13 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a effectué une visite de travail en Égypte afin de participer au sommet pour la paix au Moyen-Orient, à l’invitation du président des États-Unis, Donald Trump, et du président de la République arabe d’Égypte, Abdel Fattah al-Sissi.

Le président azerbaïdjanais est arrivé au Centre international de congrès, à Charm el-Cheikh, qui accueillera le sommet.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué le chef de l’Etat azerbaïdjanais et posé avec lui pour des photos.

Ensuite, le président américain Donald Trump a salué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, avant d’avoir posé avec lui pour des photos.

Puis, les participants au sommet pour la paix au Moyen-Orient ont posé pour une photo de groupe.

Lors du sommet, le président Donald Trump a évoqué la rencontre à Washington entre les dirigeants azerbaïdjanais et arménien, déclarant que la question du conflit avait été résolue rapidement : « J’ai récemment mis fin à la guerre pour cette personne. L’Azerbaïdjan, mon action vous a-t-elle satisfait ? Et votre homologue, où est il ? Le voici. Vous vous entendez déjà bien, n’est ce pas ? Après 32 ans de conflit, nous avons trouvé une solution en une heure. Ils s’entendent désormais, ce qui est positif et, à mon avis, parfait. »

X X X

Enfin, s’est tenue la cérémonie de signature de l’accord de paix.

X X X

A l’issue de la cérémonie de signature, le président des États-Unis, Donald Trump, a fait une déclaration à la Maison-Blanche sur les progrès obtenus dans l’avancement de l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Il a dit : « Voici l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Nous avons mis fin à cette guerre. J’ai eu une rencontre avec eux dans le Bureau ovale. Ils se sont affrontés pendant 32 ans, un chiffre incroyable. Ils étaient assis face à face, et une heure plus tard, lorsque notre réunion s’est achevée, ils s’enlaçaient. Aujourd’hui, ils sont devenus amis et s’entendent très bien. Je tiens donc à remercier chacun d’eux. C’est vraiment incroyable. Merci beaucoup. »