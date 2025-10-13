Le président azerbaïdjanais prend part au sommet pour la paix au Moyen-Orient VIDEO

Charm el-Cheikh, 13 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est en visite de travail en Égypte afin de participer au sommet pour la paix au Moyen-Orient, à l’invitation du président des États-Unis, Donald Trump, et du président de la République arabe d’Égypte, Abdel Fattah al-Sissi.

Le président azerbaïdjanais est arrivé au Centre international de congrès, à Charm el-Cheikh, qui accueillera le sommet.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué le chef de l’Etat azerbaïdjanais.