Le président azerbaïdjanais reçoit la ministre slovène des Affaires étrangères MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu ce jeudi la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Tanja Fajon.

Lors de la rencontre, le développement des relations politiques entre les deux pays a été salué et les récentes consultations politiques tenues au niveau des ministres des Affaires étrangères ont été évoquées.

Le président de la République a déclaré que l’Azerbaïdjan accordait une grande importance au développement de ses relations avec les pays des Balkans.

Lors de la rencontre, la coopération de l’Azerbaïdjan avec la région des Balkans, la Slovénie y comprise, dans le domaine de l’énergie a été abordée, et un échange de vues a eu lieu sur les perspectives dans le secteur concerné. L’accent a été mis sur l’importance de développer les relations entre les milieux d’affaires des deux pays en vue de renforcer les liens économiques et commerciaux.

Au cours de l’entretien, l’importance du Couloir médian a été soulignée. Il a été noté que ce corridor constituait l’une des principales artères de transport dans le développement des relations économiques et commerciales entre l’Europe et la Chine, offrant également des opportunités favorables pour les entreprises slovènes. Dans ce contexte, les questions de coopération entre les ports azerbaïdjanais et slovènes ont fait l’objet de discussions.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.