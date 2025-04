Le président azerbaïdjanais reçoit le commissaire de l’UE à l’énergie et au logement MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, vendredi 4 avril, le commissaire de l’Union européenne à l’énergie et au logement, Dan Jørgensen, participant à la 11ème réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et la 3ème réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Commission européenne, fondée sur la confiance mutuelle, a une longue et fructueuse histoire, en soulignant son rôle particulièrement important dans la période actuelle où les questions énergétiques sont devenues un facteur majeur. Le chef de l’État a indiqué que le marché européen constitue le principal marché de l’Azerbaïdjan dans le secteur de l’énergie et a exprimé l’intention de l’Azerbaïdjan d’élargir sa géographie d’exportation sur ce marché.

Dan Jørgensen a tout d'abord transmis les salutations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au chef de l'État azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses remerciements pour les salutations de Mme Ursula von der Leyen et a demandé de lui transmettre les siennes.

Dan Jørgensen a exprimé sa reconnaissance pour la contribution de l’Azerbaïdjan à la sécurité énergétique de l’Europe, surtout durant cette période complexe. Il a souligné qu’ils accordent une grande importance à la coopération avec l’Azerbaïdjan et souhaitent la développer encore plus à l’avenir.

Le commissaire européen à l’Énergie et au Logement a présenté ses félicitations pour l’excellente organisation de la COP29 en Azerbaïdjan.

Au cours de la conversation, la coopération dans les secteurs du gaz naturel et de l’énergie verte a été abordée. Dan Jørgensen a indiqué que l’Union européenne envisageait de soutenir la coopération dans ces domaines dans la mesure de ses capacités.

Il a été souligné que le dialogue énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne s’effectuait avec succès et les parties ont déclaré espérer qu’il se poursuivrait à l’avenir.