Le président azerbaïdjanais reçoit le préfet du dicastère pour le Dialogue interreligieux du Saint-Siège VIDEO

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Mardi 16 juin, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu George Jacob Koovakad, préfet du dicastère pour le Dialogue interreligieux du Saint-Siège.

Il a été souligné lors de l’entretien que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège se développent avec succès, et le rôle des visites réciproques à différents niveaux dans le développement des relations bilatérales a été évoqué. À cet égard, l'importance de la visite de George Jacob Koovakad dans les régions du pays a été notée.

Exprimant ses remerciements pour l'accueil chaleureux, le préfet du dicastère pour le Dialogue Interreligieux du Saint-Siège a transmis les salutations du Pape Léon XIV et du Secrétaire d'État du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin, au chef de l'État Ilham Aliyev.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour ces salutations et a demandé de transmette les siennes au Pape et au Secrétaire d'État du Vatican.

Le chef de l'État a évoqué avec satisfaction sa visite au Vatican et sa rencontre avec le regretté Pape François, ainsi que sa visite en Azerbaïdjan.

Au cours de l'entretien, il a été constaté qu’en Azerbaïdjan, les représentants de tous les peuples et de toutes les religions ont vécu en paix et dans le respect mutuel, comme une famille. L'importance de la contribution de l’Azerbaïdjan au développement du dialogue interreligieux et interculturel à l'échelle mondiale, en tant que terre de tolérance et de multiculturalisme, a été soulignée.

Les activités de l'Église catholique du Saint-Siège en Azerbaïdjan ont été mentionnées, et il a été annoncé qu'une deuxième église était en construction dans le pays.

La coopération entre la Fondation Heydar Aliyev et le Saint-Siège a été évoquée, et le rôle des projets de la Fondation notamment en matière de préservation du patrimoine culturel et de promotion du dialogue interreligieux, a été souligné.

Les parties ont échangé sur les perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et le Saint-Siège ainsi que sur des questions d'intérêt commun.

Le chef de l'État a remis à George Jacob Koovakad une lettre invitant le Pape Léon XIV à se rendre en Azerbaïdjan.