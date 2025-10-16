Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France à Bakou VIDEO

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu jeudi les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bakou, Sophie Lagoutte.

L’ambassadrice a remis ses lettres de créance au président de la République.

Le président Ilham Aliyev a rappelé son entretien avec son homologue français Emmanuel Macron à Copenhague, soulignant qu’après cet entretien, les questions ayant provoqué des malentendus entre les deux pays appartenaient au passé. Soulignant qu’une nouvelle étape avait commencé dans l’agenda bilatéral, le chef de l’État a d’abord évoqué l’importance de rétablir et de développer les contacts entre les populations et les représentants du monde des affaires, ainsi que la coopération dans les domaines culturel et humanitaire.

L’ambassadrice Sophie Lagoutte a, pour sa part, déclaré qu’une nouvelle page s’ouvrait dans les relations entre l’Azerbaïdjan et la France et qu’elle ne ménagerait pas ses efforts pour le développement des liens entre les deux pays.

Au cours de la rencontre, les parties ont abordé le développement réussi des relations entre l’Azerbaïdjan et la France dans divers domaines, notamment les hautes technologies et le secteur aérospatial. L’importance de la reprise des activités de la Commission intergouvernementale a été soulignée, les liens entre les villes jumelées ont été évoqués. Les questions relatives à l’organisation des visites réciproques de délégations d’affaires et à la participation des entreprises françaises à divers projets ont également fait l’objet de discussions.

L’accent a été mis sur le partenariat réussi entre l’Azerbaïdjan et la France dans le domaine de l’énergie, et à ce titre sur la coopération avec le groupe Total.

Un échange de vues a eu lieu sur les perspectives des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines, et l’importance de poursuivre cette coopération a été mise en avant au cours de l’entretien.