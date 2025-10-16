Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu jeudi les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas à Bakou, Marianne de Jong.

L’ambassadrice a remis ses lettres de créance au président de la République.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu’il existait de bonnes perspectives pour la coopération entre les deux pays. Rappelant sa rencontre à Copenhague avec le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, Dick Schoof, le président azerbaïdjanais a souligné que les différents aspects du partenariat des deux pays avaient été abordés au cours de cet entretien et qu’un accord sur le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines avait été obtenu. Le chef de l’État a indiqué que plusieurs entreprises néerlandaises opéraient actuellement dans différents secteurs en Azerbaïdjan et a dit espérer qu’elles seraient plus nombreuses à l’avenir.

Exprimant sa gratitude pour l’audience qui lui a été réservée, l’ambassadrice a transmis au chef de l’État les salutations du roi Willem-Alexander des Pays-Bas.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations et a prié de transmettre les siennes au roi et au Premier ministre des Pays-Bas.

Marianne de Jong a déclaré que son pays entendait entretenir une coopération étroite avec l’Azerbaïdjan dans les domaines politique et économique, se disant convaincue que cette coopération serait mutuellement bénéfique.