Le président azerbaïdjanais reçoit un membre de la Chambre des représentants des Etats-Unis VIDEO

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi Abraham Hamadeh, membre de la Chambre des représentants du Congrès américain.

Le président Ilham Aliyev a souligné le développement réussi des relations entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis depuis le retour de Donald Trump au pouvoir pour un second mandat.

Le chef de l’État a mis en avant le haut niveau de ses relations personnelles avec le président américain, rappelant avec satisfaction ses visites aux États-Unis, ses rencontres avec Donald Trump ainsi que la visite du vice-président J.D. Vance en Azerbaïdjan. Il a indiqué la signature de la « Charte de partenariat stratégique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique » avait un rôle historique dans l’élargissement des relations bilatérales.

Au cours de l’entretien, l’importance du rôle joué par Abraham Hamadeh en tant que co-auteur d’un projet de loi présenté au Congrès américain visant à abroger l’amendement 907 du Freedom Support Act a été mise en avant.

Le président Ilham Aliyev s’est déclaré convaincu que la visite d’Abraham Hamadeh en Azerbaïdjan serait couronnée de succès.

Abraham Hamadeh a, pour sa part, exprimé son plaisir d’être en Azerbaïdjan et a souligné que le pays occupait une position géographique unique.

Il a également mis en exergue l’organisation par l’Azerbaïdjan de compétitions sportives réputées telles que l’UFC et la Formule 1.

Les parties ont évoqué les efforts déployés par les présidents azerbaïdjanais et américain pour approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, soulignant que les deux dirigeants accordaient une grande importance au développement des relations bilatérales.

Le rôle de Donald Trump dans la promotion de l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie a été souligné et les opportunités offertes par le corridor TRIPP pour le développement de la connectivité régionale en matière de transport ont été évoqués au cours de l’entretien.

Lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur le renforcement du dialogue entre l’Azerbaïdjan et le Congrès des États-Unis. Les parties ont également évoqué l’existence de bonnes perspectives d’élargissement de la coopération dans les domaines économique et commercial, des investissements, de l’énergie, de la sécurité, de la connectivité, des technologies et d’autres secteurs, et ont discuté des perspectives du partenariat entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis.