Le président azerbaïdjanais reçoit une délégation menée par le procureur général du Parquet populaire suprême chinois VIDEO

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 2 septembre une délégation du Parquet populaire suprême de la République populaire de Chine, dirigée par le procureur général Ying Yong.

La délégation comprenait également Chen Yong, procureur de la ville de Shanghai, Zhao Tieshi, procureur de la province du Jiangsu, et Shen Jian, procureur de la province du Gansu.

Prenant la parole lors de la rencontre, le président Ilham Aliyev a déclaré :

- Bienvenue. Je sais que votre visite touche à sa fin. Vous effectuez une visite très importante en Azerbaïdjan et je suis convaincu qu’elle a été couronnée de succès. Cette visite contribuera à développer encore plus nos relations dans tous les domaines. J’espère que vous quitterez notre pays avec d’excellentes impressions. Nous attachons une grande importance à votre visite dans le cadre de nos relations de partenariat stratégique.

Comme vous le savez, depuis le mois d’avril, la Chine et l’Azerbaïdjan entretiennent des relations de partenariat stratégique global. Je me souviens avec une profonde gratitude de l’hospitalité qui m’a été réservée lors de ma visite d’État dans votre pays l’année dernière. Mes entretiens avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ainsi qu’avec d’autres hauts responsables chinois, ont une nouvelle fois démontré que nos deux pays se considèrent comme de très bons amis.

Nous sommes très heureux de constater le vif intérêt des entreprises chinoises pour leurs activités en Azerbaïdjan. Depuis le mois d’avril, les échanges et les visites entre nos deux pays se poursuivent sans interruption. Les entreprises chinoises participent activement à la réalisation de projets en Azerbaïdjan, tant en qualité d’investisseurs que d’entrepreneurs. De nombreux projets importants ont déjà été réalisés, tandis que beaucoup d’autres sont actuellement en cours de réalisation.

Bien sûr, le soutien mutuel résolu à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de nos deux pays témoigne clairement de l’attachement de la Chine et de l’Azerbaïdjan aux normes du droit international. Lors de la réunion de haut niveau au format « OCS plus » tenue hier à Bichkek, le président Xi Jinping a évoqué les normes du droit, les règles de conduite, les relations internationales ainsi que l’égalité de tous les pays sur la scène mondiale. Nous partageons pleinement cette vision très claire. Le soutien mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre, une représentation égale de chaque pays à l’échelle mondiale et une politique fondée sur la coopération plutôt que sur la confrontation correspondent pleinement à notre stratégie.

Bien entendu, la connectivité constitue un volet essentiel de notre coopération. L’Azerbaïdjan soutient pleinement l’initiative « Une ceinture, une route », lancée à l’initiative du président Xi Jinping. Nous le démontrons non seulement par des déclarations, mais aussi par des mesures concrètes. Aujourd’hui, la connectivité entre l’Asie centrale, l’Azerbaïdjan et la Chine constitue un facteur important de coopération et de sécurité à l’échelle mondiale. Le mois dernier, j’ai effectué des visites d’État dans deux pays d’Asie centrale. Le mois prochain, je me rendrai dans un troisième pays de la région et, bien sûr, la question de la connectivité occupera une place importante dans nos discussions. Dans ce domaine, la Chine est un acteur majeur en termes de volume de marchandises transportées.

Nous voyons un grand potentiel de coopération et de partenariat solide dans le domaine dont vous avez directement la responsabilité. Je suis heureux que vous passiez plusieurs jours ici afin de mener des entretiens avec vos homologues, de découvrir notre pays et de mieux connaître l’Azerbaïdjan.

Enfin, le dernier point concerne un autre signe d’amitié et de confiance mutuelle : la suppression de l’obligation de visa pour les déplacements entre nos deux pays. Désormais, nos citoyens peuvent voyager sans avoir à obtenir de visa. Il s’agit également d’un signe très important de notre amitié. Je vous exprime mes meilleurs vœux et vous souhaite un bon retour dans votre pays en toute sécurité.

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Ensuite, le procureur général du Parquet populaire suprême de Chine, Ying Yong, a pris la parole :

- Excellence, Monsieur le Président Ilham Aliyev,

Je dirige la délégation chinoise composée de procureurs, qui est en visite en Azerbaïdjan à l’invitation du procureur général Kamran Aliyev. Le procureur général Kamran Aliyev accorde une grande importance aux échanges et à la coopération avec nos organismes compétents et encourage activement les deux institutions à renforcer leurs liens d’amitié et de coopération.

Lors de cette visite, je dirige la délégation qui est en déplacement en Azerbaïdjan. Il s’agit d’une mesure concrète visant à mettre en œuvre une importante compréhension commune entre les deux dirigeants en vue de promouvoir le partenariat stratégique global et de renforcer la coopération entre les ministères publics et les systèmes judiciaires des deux pays.

Il y a deux jours, j’ai rencontré la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, le procureur général Kamran Aliyev et le président de la Cour suprême, Inam Karimov. Nos entretiens ont été très fructueux. Je suis particulièrement heureux qu’après votre participation à la réunion au format « OCS plus », vous ayez consacré un temps précieux à recevoir ma délégation et moi-même. Je tiens à vous exprimer, au nom des parquets et en mon nom personnel, mes sincères remerciements pour cet accueil.

Avant ma visite, j’ai informé le président Xi Jinping que notre délégation serait reçue par vous dans le cadre de notre visite en Azerbaïdjan. Le président Xi Jinping m’a demandé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses et ses meilleurs vœux.

Monsieur le Président, la Chine et l’Azerbaïdjan sont des amis sincères et des partenaires égaux, qui développent une coopération fondée sur les avantages mutuels. Le Leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, a posé des bases solides pour les relations d’amitié entre les deux pays. Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Azerbaïdjan, les deux pays, attachés aux principes du respect mutuel, de l’équité, de l’égalité et de la coopération, ainsi qu’à une approche fondée sur les avantages mutuels, ont réussi à établir une amitié profonde et une confiance réciproque.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses remerciements pour les salutations du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et a demandé de lui transmettre les siennes.