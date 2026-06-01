Le président azerbaïdjanais reçoit une délégation menée par le secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires économiques, énergétiques et commerciales VIDEO

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu lundi une délégation conduite par Caleb Orr, secrétaire d’État adjoint des États-Unis chargé des affaires économiques, énergétiques et commerciales.

Le président de la République a remercié Caleb Orr pour sa participation à la cérémonie d’ouverture des salons organisés dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou ainsi qu’au Forum de l’énergie de Bakou.

Ilham Aliyev a souligné avec satisfaction que le président des États-Unis, Donald Trump, avait adressé un message à cet événement. Il a indiqué que cette approche et ce partenariat étaient hautement appréciés et a exprimé sa reconnaissance au chef de l’État américain à cet égard.

Le chef de l’État a déclaré que les relations bilatérales se développaient avec succès ces derniers temps. Il a souligné l’importance de la Charte de partenariat stratégique signée entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis, ainsi que de la création, sur la base de cette Charte, de groupes de travail chargés de développer la coopération dans divers domaines. Il a également mis en avant la tenue prochaine de la première réunion du Dialogue économique azerbaïdjano–américain. Dans ce contexte, il a été indiqué que la visite en Azerbaïdjan de la délégation conduite par Caleb Orr constituait une bonne occasion pour discuter des perspectives de la coopération.

Le président azerbaïdjanais a également évoqué l’importance des documents à signer dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou.

Caleb Orr a transmis les salutations du président américain Donald Trump et du secrétaire d’État Marco Rubio au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Aliyev a exprimé sa reconnaissance pour les salutations de Donald Trump et de Marco Rubio et a demandé de leur transmettre les siennes.

Le chef de la délégation américaine a souligné que le message adressé par Donald Trump à la Semaine de l’énergie de Bakou témoignait de l’importance que cet événement revêt pour les États-Unis.

Caleb Orr a également indiqué que cet événement mettait en évidence le rôle de leadership du président Ilham Aliyev dans les discussions consacrées à la situation des marchés de l’énergie.

Au cours de l’entretien, il a été souligné que la Semaine de l’énergie de Bakou constituait une plateforme réussie pour l’échange de vues sur les questions énergétiques mondiales, ainsi que pour la discussion des perspectives de coopération entre les principales entreprises énergétiques du monde, les institutions publiques, les investisseurs et les experts du secteur.

Lors de la rencontre, il a été souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis étaient entrées dans une nouvelle phase de développement grâce aux efforts des chefs d’État des deux pays.

Les parties ont également discuté des questions d’intérêt mutuel au cours de l’entretien.