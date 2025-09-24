Le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre bulgare à New York  MIS A JOUR

New York, 24 septembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré mercredi le Premier ministre de la République de Bulgarie, Rosen Zhelyazkov, à New York.

Le Premier ministre Rosen Zhelyazkov a qualifié d’excellent le niveau des relations politiques entre l’Azerbaïdjan et la Bulgarie.

Le président Ilham Aliyev a, à son tour, souligné que les relations entre les deux pays revêtaient un caractère d’amitié traditionnelle et de partenariat.

Au cours de l’entretien, les parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération actuelle en matière d’énergie, et ont évoqué l’existence de nouvelles perspectives pour le développement des relations dans ce domaine.

La rencontre a également été l’occasion d’un échange de vues sur le développement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Bulgarie dans divers domaines.