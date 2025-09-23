Le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre grec à New York
New York, 23 septembre, AZERTAC
Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré mardi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au siège des Nations Unies à New York.
