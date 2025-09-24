Le président azerbaïdjanais rencontre le Premier ministre grec à New York MIS A JOUR VIDEO

New York, 23 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré mardi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au siège des Nations Unies à New York.

Le Premier ministre grec a présenté ses félicitations à l’occasion de la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ainsi que de la rencontre historique tenue à Washington, soulignant l’importance des résultats obtenus pour le renforcement de la paix régionale.

Le président azerbaïdjanais a exprimé sa reconnaissance pour les félicitations. Il a souligné que l’Azerbaïdjan est l’initiateur de l’agenda de paix dans la région et a mis en avant l’importance de la rencontre de Washington pour faire avancer ce processus entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Il a évoqué le rôle essentiel joué par le président des États-Unis, Donald Trump, dans ce processus. Le chef de l’État a également insisté sur l’importance, du point de vue des connexions régionales, de l’accord obtenu à Washington concernant l’établissement d’un corridor de transport sans entraves entre la partie essentielle de l’Azerbaïdjan et sa République autonome du Nakhtchivan.

La coopération fructueuse entre l’Azerbaïdjan et la Grèce dans le domaine de l’énergie a été évoquée. L’importance de l’élargissement des liens dans les secteurs de l’économie, du commerce et du tourisme, ainsi que de la relance des activités de la Commission intergouvernementale, a été abordée au cours de l’entretien.