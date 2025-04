Le président azerbaïdjanais rencontre le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine MIS A JOUR

Pékin, 23 avril, AZERTAC

Mercredi 23 avril, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji.

Zhao Leji a évoqué le développement réussi de l'Azerbaïdjan sous la direction du président Ilham Aliyev, l'augmentation de la réputation internationale du pays, les réussites obtenues dans le domaine économique et l'amélioration du bien-être de la population. Il a déclaré que les relations entre la Chine et l’Azerbaïdjan étaient celles d’amitié sincère et de partenariat stratégique, et que grâce aux efforts des dirigeants des deux pays, les relations bilatérales connaissaient aujourd'hui la période du développement le plus élevé de leur histoire.

Le président Ilham Aliyev a souligné qu'aujourd'hui les relations bilatérales avaient atteint leur plus haut niveau de développement, celui de partenariat stratégique global.

Le chef de l'Etat a souligné que l'Azerbaïdjan avait toujours soutenu la politique d' « une seule Chine » condamnant les élections tenues à Taiwan. Le président Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan et la Chine déployaient des efforts conjoints dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, le séparatisme et le radicalisme.

La coopération des deux pays au sein des organisations internationales a été évoquée et l’importance du Couloir médian a été soulignée lors de la rencontre. Il a été indiqué que ces derniers temps, les transports effetués par les entreprises chinoises sur le Couloir médian avaient augmenté de plus de 80%, et que les échanges commerciaux avaient augmenté de 20%.

Les parties ont exprimé leur satisfaction du développement de la coopération parlementaire entre la Chine et l’Azerbaïdjan, y compris les relations entre les groupes d’amitié et les commissions des parlements.

Les discussions ont également porté sur la coopération entre le Parti Nouvel Azerbaïdjan et le Parti communiste chinois et, à cet égard, l'importance de l'échange d'expériences sur les différents aspects de la gouvernance a été soulignée. Le développement des relations dans les domaines de la jeunesse, de la culture et des sports, ainsi que les perspectives de création d'une université azerbaïdjano-chinoise ont fait l’objet d’un échange de vues.

La coopération dans le domaine des énergies renouvelables a également fait l’objet de discussions. Il a été souligné que la société chinoise BYD avait été identifiée comme un partenaire stratégique pour l'exportation de voitures électriques vers l'Azerbaïdjan et la production locale d'un certain nombre de bus électriques.