Le président azerbaïdjanais rencontre le président du Conseil du peuple du Turkménistan

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

Mercredi 16 juillet, une rencontre en tête-à-tête a eu lieu entre le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président du du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a accueilli le président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov.

Le chef de l’État et le président du Conseil du peuple du Turkménistan ont posé pour une photo commune.

Prenant la parole lors de la rencontre, le président Ilham Aliyev a déclaré :

- Cher Gourbangouly Melikgoulyevitch,

Bienvenue en Azerbaïdjan. Je vous salue cordialement. Je suis convaincu que votre visite contribuera à développer les relations de fraternité entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan. Nos peuples sont unis par de profondes traditions de fraternité, et ces liens se sont renforcés encore davantage depuis le rétablissement de l’indépendance de nos pays. Nous coopérons avec succès dans de nombreux domaines. Nos deux États, en menant une politique indépendante, regardent l’avenir avec confiance. Les liens historiques qui nous unissent constituent les fondements de nos relations actuelles. Je suis certain que votre visite donnera un nouvel élan à notre coopération. Nous avons accompli d’importants progrès dans les domaines politique, économique, humanitaire, ainsi que dans les secteurs des transports et de l’énergie. Bien entendu, nous procèderont aujourd’hui à un échange de vues sur les perspectives de notre coopération.

Cher frère, encore une fois, bienvenue en Azerbaïdjan.

Х Х Х

Le président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov, a dit :

- Cher Ilham Heydar oglu,

Distingués membres des délégations,

Avant tout, permettez-moi de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre invitation à effectuer une visite en Azerbaïdjan, ainsi que pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux qui m’ont été réservés.

J’ai également l’honneur de vous transmettre les salutations cordiales et les vœux les plus chaleureux de Son Excellence M. Serdar Berdymoukhamedov, président du Turkménistan.

L’objectif principal de ma visite actuelle en République d’Azerbaïdjan est de consolider et de développer davantage nos relations bilatérales, de renforcer les acquis déjà obtenus, et de donner une nouvelle impulsion à la mise en œuvre de projets et d’initiatives communs.

En général, si je devais caractériser le niveau actuel des relations interétatiques turkméno-azerbaïdjanaises, je les définirais par trois mots : fraternité, bon voisinage, coopération.

Nous nous appuyons sur des fondements historiques solides, sur la parenté et les liens communs entre nos deux peuples, sur une compréhension du besoin que nous avons l’un de l’autre, sur une vision claire des perspectives stratégiques de notre partenariat, ainsi que sur une volonté partagée de mobiliser tout le potentiel politique, économique et en ressources dont nous disposons, au service du bien-être et de la prospérité de nos peuples et de nos États.

Il est naturel que le Turkménistan et l’Azerbaïdjan disposent aujourd’hui d’un programme de coopération vaste et solide, couvrant les domaines de la politique étrangère, de l’économie, ainsi que les sphères culturelle et humanitaire. Grâce aux efforts déployés des deux côtés, notre coopération se distingue par sa détermination et son caractère concret. Elle est stable, durable et affiche une dynamique positive. Le facteur clé, déterminant, de cette réussite réside dans le très haut niveau de compréhension mutuelle et de confiance établi entre les dirigeants de nos deux pays. Cela permet de prendre, sur l’ensemble des questions relatives à la coopération bilatérale, des décisions justes et opportunes, et d’assurer la mise en œuvre effective des accords conclus.

Dans le domaine de la politique étrangère, le Turkménistan et l’Azerbaïdjan adoptent des positions de principe fermes, fondées sur le respect de la Charte des Nations Unies et des normes reconnues du droit international. Nos deux pays contribuent considérablement au maintien de la stabilité et de la sécurité dans le monde et sur le continent, ainsi qu’aux questions régionales, notamment dans la zone de la mer Caspienne.

Nous coopérons avec succès et efficacité au sein des principales organisations internationales, en premier lieu l’ONU, ainsi qu’au sein d’un certain nombre d’institutions régionales. À cet égard, je tiens à adresser mes félicitations à l’Azerbaïdjan pour l’organisation réussie, dans la ville de Khankendi, du 17ème Sommet de l’Organisation de coopération économique.

Le partenariat commercial et économique se développe avec succès, ses indicateurs qualitatifs et quantitatifs étant en constante progression.

Les liens traditionnels dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, ainsi que sur le plan humain et personnel, ne cessent de se renforcer.

L’importance et le rôle de la coopération interparlementaire et de la diplomatie publique s’affirment de plus en plus en tant qu’éléments essentiels des relations interétatiques.

Je suis convaincu que cette visite constituera un facteur important du rapprochement continu entre le Turkménistan et l’Azerbaïdjan, ainsi que de l’élaboration d’approches concertées dans le contexte de la mise en œuvre de notre stratégie de coopération à long terme.

Je vous remercie encore une fois, Monsieur Ilham Heydar oglu, pour l’accueil chaleureux que nous ressentons toujours sur la terre de l’Azerbaïdjan frère.

Merci beaucoup.

Х Х Х

Le président Ilham Aliyev a déclaré : Merci. Je vous prie de transmettre mes salutations à l’honorable président Serdar Berdymoukhamedov.