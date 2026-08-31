Le président azerbaïdjanais s’entretient avec le Premier ministre arménien à Bichkek MIS A JOUR VIDEO

Bichkek, 31 août, AZERTAC

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu le 31 août avec le Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pachinian, à Bichkek, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Les deux dirigeants ont souligné l’importance historique du sommet de la paix de Washington du 8 août 2025, de la Déclaration conjointe signée par le président Ilham Aliyev et le Premier ministre Nikol Pachinian sous les auspices du président américain Donald Trump, ainsi que du paraphe du texte convenu de l’« Accord sur l’établissement de la paix et des relations interétatiques entre la République d’Azerbaïdjan et la République d’Arménie ».

Les exportations de produits pétroliers azerbaïdjanais vers l’Arménie, le transit de blé et d’autres marchandises en provenance de pays tiers vers l’Arménie via le territoire azerbaïdjanais, ainsi que l’établissement de relations commerciales entre les deux pays ont été qualifiés de manifestations concrètes importantes des dividendes de la paix. Les deux dirigeants ont également salué les contacts entre les milieux d’affaires et procédé à un échange de vues sur les opportunités d’élargir davantage la coopération économique, commerciale et énergétique mutuellement bénéfique.

Les parties ont souligné le rôle important des commissions d’État compétentes chargées de la délimitation de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que la nécessité pour celles-ci de poursuivre leurs travaux conformément aux accords obtenus entre les deux pays.

Les dirigeants ont examiné les prochaines mesures concrètes à prendre en vue de la mise en œuvre de la « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales » (TRIPP), l’un des principaux résultats du sommet de la paix de Washington, et ont souligné l’importance des projets de connectivité le long de la TRIPP.

Les deux dirigeants ont souligné la contribution des parlementaires et des représentants de la société civile au renforcement de la confiance mutuelle et au soutien d’un agenda de paix plus large, et ont salué les contacts consacrés à l’instauration de la confiance avec leur participation.

Le président Ilham Aliyev et le Premier ministre Nikol Pachinian sont convenus de poursuivre, par le biais de contacts bilatéraux directs, les efforts visant à consolider encore plus la paix durable, à faire progresser le processus de normalisation des relations interétatiques et à renforcer la connectivité.