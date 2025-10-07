Le président azerbaïdjanais s’entretient avec le président du Conseil du peuple du Turkéminstan VIDEO

Guébélé, 7 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu le 7 octobre, à Guébélé, avec le président du Conseil du peuple du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov.

Gourbangouly Berdymoukhamedov a transmis les salutations du président turkmène Serdar Berdymoukhamedov au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue turkmène et a demandé de lui transmettre les siennes.

Les rencontres du président azerbaïdjanais avec le président du Conseil du peuple du Turkménistan, ainsi que la visite de ce dernier en Azerbaïdjan en juillet dernier, ont été rappelées avec satisfaction au cours de l’entretien.

L’importance du 12ᵉ Sommet du Conseil des chefs d’État de l’Organisation des États turciques, qui se tiendra à Guébélé, a été évoquée, et son rôle dans le renforcement de la coopération entre les États turciques et dans le développement des relations entre les peuples a été mis en valeur.

Le niveau actuel des relations interétatiques entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, fondées sur les principes de fraternité, de bon voisinage et de coopération, a été beaucoup apprécié au cours de la rencontre. Il a été souligné que les deux peuples étaient unis par de profondes traditions de fraternité. Le développement fructueux de nos relations dans les domaines politique, économique, des transports, énergétique, parlementaire, humanitaire, culturel, éducatif et autres a été mis en avant et la coopération efficace des deux pays au sein des organisations internationales a été abordée lors de l’entretien.

Les parties ont procédé ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération entre les deux pays.